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Украина – Сербия: украинские и хорватские фанаты проведут совместный марш перед матчем

16:33 86 Читати українською
Украина – Сербия: украинские и хорватские фанаты проведут совместный марш перед матчем
Фаны сборной Украины / Фото УАФ

Перед матчем Украина – Сербия болельщики нашей сборной организуют массовое шествие по улицам Львова.

 

Украинские ультрас в своем инстаграме объявили о совместном марше с хорватскими фанатами в день матча, 7 июня.

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Поклонники "сине-желтых" пройдутся по улицам Львова вместе с балканскими гостями. Маршрут начнется у памятника Данилу Галицькому, что в центре города. Хорваты – исторические враги Сербии, между ультрас этих сборных часто завязывались жестокие схватки.

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Напомним, матч между сербами и украинцами состоится на Арене Львов, которая вмещает 34 915 зрителей.

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