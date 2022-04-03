Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко рассказал о благотворительных инициативах нидерландского клуба.

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"Клуб Уэсли Снейдера решил помочь не словом, а делом. Собрали деньги, и, кроме того, все украинские дети в Утрехте могут тренироваться и играть бесплатно", – написал Левченко под фотографией со Снейдером.

Добавим, что сейчас Утрехт идет на седьмой строчке в Эредивизи и претендует на зону еврокубков.

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