Украинские дети получили возможность бесплатно играть и тренироваться в клубе Эредивизи
21:14 - Читати українською
Утрехт присоединился к акции поддержки украинских беженцев.
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко рассказал о благотворительных инициативах нидерландского клуба.
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"Клуб Уэсли Снейдера решил помочь не словом, а делом. Собрали деньги, и, кроме того, все украинские дети в Утрехте могут тренироваться и играть бесплатно", – написал Левченко под фотографией со Снейдером.
Добавим, что сейчас Утрехт идет на седьмой строчке в Эредивизи и претендует на зону еврокубков.
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