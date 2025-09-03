Полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн, который сбежал из России, потребовал защитить его от дронов.

Матиас Норманн сбежал из московского Динамо в 2023 году, переехав в Аль-Раед. Клуб из России считал переход незаконным, адвокаты пытались доказать правоту норвежца.

По информации российских СМИ, представители саудовского клуба предъявили представителям московского клуба за то, что те не выдали игроку защитный шлем от украинских беспилотников, когда предлагали переехать из атакованного Москва-Сити в другой район города (звучало буквально: "helmet").

Кроме этого, их юристы заявили, что в Москве по улицам ездят танки и есть блокпосты, а игроков местного Динамо забирают на фронт. "И вообще – раз в столице России нет боевых действий, то почему все россияне бегут к нам в Европу?" (автор фразы – португалец).

К слову, Норманн летом этого года перешел в катарский Аль-Сайлия.

