Судьи из УПЛ будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2025 среди юношей до 19 лет.

Как информирует официальный сайт УЕФА, Виктор Копиевский, Виталий Скобля, Алексей Деревинский и Алексей Миронов в ноябре будут обслуживать несколько матчей.

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В группе 3, матчи которой пройдут в Болгарии, Виктор Копиевский будет работать главным арбитром, а Виталий Скобля – одним из его помощников на поединках Англия (U-19) – Литва (U-19) (13 ноября) и Англия (U-19) – Болгария (U-19) (16 ноября). А на игре Литва (U-19) – Болгария (U-19) (19 ноября) Скобля будет исполнять обязанности одного из лайнсменов, а Копиевский – четвертого арбитра.

В группе 11, матчи которой будут проходить в Албании, Алексей Деревинский будет работать главным арбитром, а Алексей Миронов – одним из его помощников на поединках Израиль (U-19) – Албания (U-19) (13 ноября) и Дания (U-19) – Израиль (U-19) (19 ноября). А на игре Дания (U-19) – Албания (U-19) (16 ноября) Миронов будет исполнять обязанности одного из лайнсменов, а Деревинский – четвертого арбитра.

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