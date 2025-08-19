Украинская судейская бригада получила назначение на матч плей-офф Лиги конференций УЕФА 2025/2026.

В поединке, который состоится 21 августа в Тронгейме между командами из Норвегии и Германии, главным арбитром будет Алексей Деревинский, сообщает официальный сайт УАФ.

Ему на линиях будут помогать Семен Шлончак и Алексей Миронов, а функции четвертого судьи выполнит Клим Заброда. За работу системы ВАР будут отвечать Виктор Копиевский и Николай Балакин.

