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Украинские арбитры получили назначение на матч плей-офф ЧМ-2019 среди женщин

12:24 22 Читати українською
Украинские арбитры получили назначение на матч плей-офф ЧМ-2019 среди женщин
Екатерина Монзуль / Футбол 24

На матче плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира среди женщин Панама – Аргентина будуть работать двое украинских рефери.

Главным арбитром игры, которая состоится 13 ноября в Панаме на стадионе Роммель Фернандес, назначена Екатерина Монзуль.

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Одним из ее помощников на линии будет Марина Стрелецкая. Второй ассистент – англичанка Сиан Массау. Четвертый рефери – швейцарка Эстер Стаубли. Судейский наблюдатель – шведка Ингрид Йонссон, пишет официальный сайт ФФУ.

Напомним, недавно впервые матч чемпионата Украины обслуживала полностью женская бригада арбтирив.

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Теги
Мир Екатерина Монзуль Арбитры Женский футбол Марина Стрелецкая
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