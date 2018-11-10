Украинские арбитры получили назначение на матч плей-офф ЧМ-2019 среди женщин

Испания — 13:57 0
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Сколько зарабатывают тренеры в топ-клубах Европы: Реал – лузер даже по сравнению с Шахтером, неожиданные данные
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"Мы делаем так, как выгодно Леганесу", – Пеллегрино резко ответил на недовольство Реала ситуацией ЛунинаИспания — 12:45 142
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Динамо – лучшая команда 4-го тура Лиги Европы, – InStatЛига Европы — 11:06 256
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Тунисский Эсперанс драматично стал победителем африканской ЛЧ и сыграет на Клубном чемпионате мираМир — 10:10 76
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Солари будет утвержден в роли наставника Реала в случае победы над Сельтой, – COPEИспания — 9 нояб 130
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