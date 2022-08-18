Ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций между Андерлехтом и Янг Бойз состоится при участии украинских арбитров.

Матч Лиги конференций между Андерлехтом и Янг Бойз рассудит украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко, сообщает УАФ Facebook.

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На линиях ему будут ассистировать Александр Корнийко и Александр Жуков, а обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козик.

Отметим, что поединок Андерлехт – Янг Бойз состоится в Брюсселе 25 августа, начало в 21:00. Первый поединок состоится уже сегодня, 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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