toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ

Украинские арбитры начали знакомиться с системой VAR

20:19 25 Читати українською
Украинские арбитры начали знакомиться с системой VAR
Украинские арбитры / ФФУ

Отечественные рефери прибыли на традиционный сбор в Турции.

Кроме ежедневных занятий по физподготовке, у арбитров будет теоретическая часть, во время которой инструкторы Комитета арбитров ФФУ будут осуществлять анализ арбитража матчей и знакомить участников сборов с системой VAR.

В Мексике арбитр в течение 8 минут с помощью VAR не мог определить, пересек ли мяч линию ворот

Кроме того, рефери смогут оттачивать свои навыки в товарищеских поединках, чтобы получить практику и постепенно войти в сезон, сообщает официальный сайт ФФУ.

Украинский арбитр Беккер перенес инсульт в Греции 3 месяца назад – рефери до сих пор нетранспортабельный

Напомним, ранее глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал, что на сборе в Турции арбитры будут готовиться к внедрению VAR в украинском футболе.

Теги
Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
мин
Кальяри
22:00
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук