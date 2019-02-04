Украинские арбитры начали знакомиться с системой VAR

Отечественные рефери прибыли на традиционный сбор в Турции.

Кроме ежедневных занятий по физподготовке, у арбитров будет теоретическая часть, во время которой инструкторы Комитета арбитров ФФУ будут осуществлять анализ арбитража матчей и знакомить участников сборов с системой VAR.

В Мексике арбитр в течение 8 минут с помощью VAR не мог определить, пересек ли мяч линию ворот

Кроме того, рефери смогут оттачивать свои навыки в товарищеских поединках, чтобы получить практику и постепенно войти в сезон, сообщает официальный сайт ФФУ.

Украинский арбитр Беккер перенес инсульт в Греции 3 месяца назад – рефери до сих пор нетранспортабельный

Напомним, ранее глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи рассказал, что на сборе в Турции арбитры будут готовиться к внедрению VAR в украинском футболе.