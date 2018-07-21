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Украинские арбитры будут обслуживать матчи Лиги Европы

22 июля 06:30 6 Читати українською
Украинские арбитры будут обслуживать матчи Лиги Европы
Евгений Арановский / Фото Валерий Мякотенко

Сразу две бригады украинских арбитров назначены обслуживать матчи второго отборочного раунда Лиги Европы.

УЕФА определился со списком рефери на первые матчи второго отборочного раунда Лиги Европы.

В списке фигурируют 2 бригады украинских арбитров, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Ассистенты арбитра: Игорь Алехин, Владимир Володин

4-й арбитр: Ярослав Козик

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Главный арбитр: Евгений Арановский

Ассистенты арбитра: Сергей Беккер и Семен Шлончак

4-й арбитр: Виталий Романов

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Теги
Торсхавн Торсхавн Лига Европы Евгений Арановский Сергей Бойко ДАК 1904 Бешикташ Бешикташ Динамо Минск Динамо Минск
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