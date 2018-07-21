Украинские арбитры будут обслуживать матчи Лиги Европы

Сразу две бригады украинских арбитров назначены обслуживать матчи второго отборочного раунда Лиги Европы.
УЕФА определился со списком рефери на первые матчи второго отборочного раунда Лиги Европы.
В списке фигурируют 2 бригады украинских арбитров, сообщает официальный сайт ФИФА.
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ГАК 1904 (Дунайская Стреда, Словакия) – Динамо (Минск, Беларусь)
Главный арбитр: Сергей Бойко
Ассистенты арбитра: Игорь Алехин, Владимир Володин
4-й арбитр: Ярослав Козик
Б-36 (Торсхавн, Фарерские острова) – Бешикташ (Турция)
Главный арбитр: Евгений Арановский
Ассистенты арбитра: Сергей Беккер и Семен Шлончак
4-й арбитр: Виталий Романов
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