Украинские арбитры Балакин, Козык и Романов получили назначения на матчи еврокубков

УЕФА определился с судейскими бригадами, которые будут работать на еврокубковых поединках.

Три украинские бригады арбитров во главе с Николаем Балакиным, Ярославом Козыком и Виталием Романовым получили назначения на матчи еврокубков, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На матч 1-го отборочного раунда Лиги Чемпионов между Спартаксом (Юрмала) и Црвеной Звездой главным арбитром поединка назначен Николай Балакин. Помогать ему будут: Владимир Высоцкий и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула.

Две бригады арбитров будут работать на матчах 1-го отборочного раунда Лиги Европы.

Финский Лахти и исландский Хафнарфйордур рассудит Ярослав Коз–к. Ассистенты арбитра Александр Корнийко и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Александр Дердо.

Поединок между Милсами из Молдовы и Слованом из Братиславы (Словакия) будет судить Виталий Романов. Лайнсмены Сергей Беккер и Семен Шлончак. Четвертый арбитр – Денис Шурман.