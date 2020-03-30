"Украинские агенты работают одноразово, как презервативы": Пироженко объяснил, почему сотрудничает с Европой

Известный украинский агент Иван Пироженко объяснил, почему предпочитает работать с зарубежными коллегами.

"Мы не сотрудничаем с нашими агентами. Как-то у нас не получается. С кем-то общаемся, с кем-то здороваемся, но в общем – не сотрудничаем.

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Наши агенты любят озвучивать проекты на сто рублей, и предают уже на первых рублях. Это наша ментальная проблема, не только в футболе, наверное. Сплошные спринтеры, и большинство из них, не скажу, что все, работают одноразово, как презервативы. Европейские агенты более осторожны, медленные, но всегда конкретны. Наши партнеры – это европейские ребята", – обьяснил Пироженко в интервью Sport Arena.

Среди клиентов агента немало известных игроков – Георгий Бущан, Никита Бурда, Владислав Супряга, Зураб Очигава, Дмитрий Коркишко и другие.

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