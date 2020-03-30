toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

"Украинские агенты работают одноразово, как презервативы": Пироженко объяснил, почему сотрудничает с Европой

19:46 73 Читати українською
"Украинские агенты работают одноразово, как презервативы": Пироженко объяснил, почему сотрудничает с Европой
Иван Пироженко / Фото из открытых источников

Известный украинский агент Иван Пироженко объяснил, почему предпочитает работать с зарубежными коллегами.

"Мы не сотрудничаем с нашими агентами. Как-то у нас не получается. С кем-то общаемся, с кем-то здороваемся, но в общем – не сотрудничаем.

Супряга сейчас показывает 30% своих возможностей, – агент форварда

Наши агенты любят озвучивать проекты на сто рублей, и предают уже на первых рублях. Это наша ментальная проблема, не только в футболе, наверное. Сплошные спринтеры, и большинство из них, не скажу, что все, работают одноразово, как презервативы. Европейские агенты более осторожны, медленные, но всегда конкретны. Наши партнеры – это европейские ребята", – обьяснил Пироженко в интервью Sport Arena.

Среди клиентов агента немало известных игроков – Георгий Бущан, Никита Бурда, Владислав Супряга, Зураб Очигава, Дмитрий Коркишко и другие.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо

blog_ava
"Надоело все это", – Цыганков опубликовал фото своего нового образа
08:00
458
Теги
Иван Пироженко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
2
час
:
23
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук