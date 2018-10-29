Украинские арбитры ошибаются в пользу Динамо в два раза чаще, чем в пользу Шахтера, – СМИ

Украинские арбитры ошибаются в пользу Динамо в два раза чаще, чем в пользу Шахтера

Ведущие программы "ТаТоТаке" посчитали количество ошибок арбитров в пользу Шахтера и Динамо.

Интересную статистику озвучили ведущие программы "ТаТоТаке" Константин Андриюк и Сергей Болотников. Они посчитали количество грубых ошибок арбитров в матчах с участием киевского и донецкого клубов.

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Оказалось, что рефери ошибались в пользу Динамо или соперников Шахтера – 10 раз в этом сезоне, а ошибок в пользу "горняков" или соперников столичного клуба – 5.

Напомним, Шахтер вчера проиграл Манчестер Сити со счетом 3:0 в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Динамо свой матч против Ренна в Лиге Европы сыграет завтра. Стартовый свисток в матче прозвучит в 22 часа.

Напомним, очный матч между Шахтером и Динамо состоится 3 ноября в Харькове. Время начала игры – 17:00.

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