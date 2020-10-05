Украинский арбитриня Екатерина Монзуль рассудит поединок на международном уровне в рамках отбора на Евро-2021 среди молодежных сборных.

Екатерину Монзуль назначили главным арбитром встречи Литва U-21 – Греция U-21. Об этом информирует Law 5 -The Ref в своем Твиттере.

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Поединок состоится 8 октября в 18:00 по Киеву. Ее ассистентками станут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, 4-м рефери будет Анастасия Романюк.

К слову, Екатерина Монзуль станет второй женщиной в истории УЕФА, которая рассудит поединок на таком уровне. Первой была француженка Стефани Фраппарт.

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