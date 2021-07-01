"Рады представить нового титульного партнера украинской Премьер-Лиги – международную компанию VBET. Это новый игрок на рынке Украины в своем сегменте, который серьезно настроен поддерживать украинский футбол и развивать спорт в целом.

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Отныне официальное название Чемпионата – VBET Лига! С нового сезона соответственно получим и новый логотип соревнований. Контракт с компанией рассчитан на три сезона. Также, как уже известно, компания VBET выступит и генеральным спонсором матча за Суперкубок Украины, который состоится 24 июля в Киеве на НСК Олимпийский", – цитирует исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого официальный сайт УПЛ.

Отметим, ранее титульными спонсорами УПЛ в разные сезоны были букмекерские компании Favbet и Parimatch.

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