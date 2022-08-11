Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT ведет переговоры о сотрудничестве и партнерстве с каталонским грандом, сообщает Mc.today.

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Соглашение предусматривает размещение логотипа биржи на рукаве формы Барселоны (также женской и баскетбольной команды). Кроме того, в рамках сотрудничества WhiteBIT и "блаугранас" будут реализовываться ряд социальных, имиджевых, спортивных активностей и проектов. Криптовалютная биржа активно помогает Украине после полномасштабного вторжения России 24 февраля, поэтому возможна совместная с клубом работа и в этом направлении.

Напомним, новый сезон для Барселоны начнется 13 августа домашним матчем против Райо Вальекано.

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