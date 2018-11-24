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Украинская команда из Чикаго победила в этнической лиге Metropolitan

16:39 33 Читати українською
Украинская команда из Чикаго победила в этнической лиге Metropolitan
Украинская команда из Чикаго победила Этнической Лиге Metropolitan / Фото из соцсетей

Игроки украинской команды ФК Connection из Чикаго в возрасте до 40 лет триумфовали в этнической лиге Metropolitan.

Metropolitan Soccer League – это лига основана в 1981 году, в которой выясняют отношения футболисты разных возрастов и национальностей. Многие участники различных этнических команд в свое время играли в составе сборных своих стран, что свидетельствует о высоком уровне соревнований. В группе ФК Connection было заявлено 12 команд, в основном, выходцев из европейского континента.

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В ключевом матче против литовской команды Liths украинским игрокам достаточно было получить одно очко, чтобы завоевать кубок турнира досрочно. С этой задачей ветераны ФК Connection успешно справились, вырвав ничью в сверхрезультативном матче (3:3).

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