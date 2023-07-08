Украинская голкипер Екатерина Боклач, недавно перешедшая во французский Марсель, рассказала об отношении во Франции к футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому.

"Малиновский? Честно говоря, пока лично с ним не знакома. Конечно, слежу за этим футболистом и его выступлениями в национальной сборной Украины и Марселе.

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Думаю, пройдет немного времени, и мы познакомимся. Женская команда вместе с мужской всегда присутствует на различных открытых мероприятиях, встречах с руководством, банкетах по поводу открытия и закрытия сезона. Потому мы точно увидимся. Может быть, даже удастся сфотографироваться.

Сильный удар? Малиновский пусть еще попытается мне забить! Когда проходила моя официальная презентация в Марселе, то общалась с руководством клуба. Среди менеджеров были и люди, занимающиеся делами мужской команды. Они хорошо отзывались о нем. Говорили, что очень им довольны и хотели бы, чтобы он оставался в команде и помогал ей бороться за самые высокие места", – сказала Екатерина в интервью порталу Украинский футбол.

Напомним, перед переходом в Марсель украинка защищала цвета французского Гренобля, польского Гурника, армянского Хаяса, а также выступала за украинскую женскую команду Ладомир. Регулярно получает вызовы в женскую молодежную сборную Украины.

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