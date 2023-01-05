Турецкий Бешикташ пригласил в свои ряды украинку Кристину Перевизнык.

Воспитанница Ивано-Франковского футбола продолжает выступать в Европе. После успешного сезона в чемпионате Литвы Кристина получила шанс проявить себя в одном из ведущих клубов Турции – Бешикташе.

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Предыдущим местом работы Перевизнык был ФК Вильнюс, там украинка забила 16 голов в 20 матчах. Такие показатели позволили 25-летней украинке выиграть бомбардирскую гонку чемпионата Литвы и получить приз лучшей легионерке турнира.

К слову, Кристина Перевозчик уже знакома с чемпионатом Турции, ведь в сезоне 2019/20 защищала цвета тамошнего АЛГ Спор. Кроме упомянутых зарубежных клубов, украинская футболистка играла за Освіта-ДЮСШ №3 (Ивано-Франковск), Нефтехимик (Калуш), Медик (Моршин), Легенда (Чернигов), Ладомир (Владимир).