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Украинская бригада арбитров во главе с Балакиным обслужит матч квалификации Лиги Европы

00:01 16 Читати українською
Украинская бригада арбитров во главе с Балакиным обслужит матч квалификации Лиги Европы
Николай Балакин / Фото ФК Карпаты

УЕФА назначил украинских рефери работать на матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

 

Украинский арбитр Николай Балакин рассудит поединок Чукарички (Сербия) – Мольде (Норвегия), сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать Балакину в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы будут лайнсмены Александр Корнийко и Семен Шлончак. Четвертый судья – Виталий Романов.

Поединок состоится 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Лига чемпионов Николай Балакин Николай Балакин Виталий Романов Чукарички - Мольде
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