Украинская бригада арбитров рассудит четвертьфинал женской Лиги чемпионов

Комитет арбитров УЕФА назначил официальных лиц на поединок немецкого и французского клубов в самом престижном евротурнире.

Сегодня, 22 августа, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов среди женщин мюнхенская Бавария сыграет против Лиона. На матче будет работать бригада украинских арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

ПСЖ – Бавария: Флик оценил шансы Боатенга сыграть в финале Лиги чемпионов

Главным рефери матча назначена Екатерина Монзуль, а помогать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый судья – Сара Перссон (Швеция).

Напомним, женская команда арбитров во главе с Екатериной Монзуль является ведущей в УПЛ течение последних двух сезонов и имеет в своем активе финал Кубка Украины сезона-2019/2020.

Гнучка тактика, революційний футбол Неймара та трофейний голод як причина успіху – чому ПСЖ переможе Баварію у фіналі ЛЧ