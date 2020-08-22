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Украинская бригада арбитров рассудит четвертьфинал женской Лиги чемпионов

20:51 - Читати українською
Украинская бригада арбитров рассудит четвертьфинал женской Лиги чемпионов
Екатерина Монзуль / Фото из открытых сетей

Комитет арбитров УЕФА назначил официальных лиц на поединок немецкого и французского клубов в самом престижном евротурнире.

Сегодня, 22 августа, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов среди женщин мюнхенская Бавария сыграет против Лиона. На матче будет работать бригада украинских арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери матча назначена Екатерина Монзуль, а помогать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый судья – Сара Перссон (Швеция).

Напомним, женская команда арбитров во главе с Екатериной Монзуль является ведущей в УПЛ течение последних двух сезонов и имеет в своем активе финал Кубка Украины сезона-2019/2020.

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Лига чемпионов Бавария Бавария Лион Лион УЕФА Екатерина Монзуль Женский футбол
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