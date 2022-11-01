Украинский след будет в еще одном еврокубовом матче посреди недели.

Бригада 45-летнего Сергея Бойко получила назначение на матч Лиги Европы между Олимпиакосом и Нантом, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помощники на линиях – Валентин Куцев и Владимир Володин, резервный арбитр Анатолий Абдула. За VAR будут отвечать поляки Петр Ласик и Павел Пскит. Для Бойко это будет четвертый матч еврокубков в нынешнем сезоне.

Поединок Олимпиакос – Нант состоится в четверг, начало в 19:45. Греки уже потеряли какие-либо шансы на евровесну, а французам нужна победа и надежда на поражение Карабаха в матче с Фрайбургом.

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