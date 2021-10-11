Судейская бригада с Виталием Романовым во главе рассудит поединок отбора к Евро-2023 между сборными Испании и Северной Ирландии до 21 года, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник, а четвертым арбитром будет работать Денис Шурман.

К слову, матч между Испанией и Северной Ирландией U-21 состоится 12 октября, начало игры в 21:45. Испанцы лидируют в группе C с 9 очками после 3 туров, а Северная Ирландия занимает последнее место с 3 пунктами в активе.

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