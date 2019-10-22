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Украинская бригада арбитров получила назначение на поединок Лиги Европы

22:01 15 Читати українською
Украинская бригада арбитров получила назначение на поединок Лиги Европы
Евгений Арановский / фото из соцсетей

Украинский арбитр Евгений Арановский рассудит матч Лиги Европы Слован – Вулверхэмптон.

 

Поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы между Слованом и Вулверхэмптон рассудит украинский арбитр Евгений Арановский, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать Евгению будут ассистенты Андрей Скрипка и Семен Шлончак, четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

К слову, сам матч Слован – Вулверхэмптон состоится в столице Словакии Братиславе 24 октября. Начало поединка запланировано на 19:55.

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Теги
Слован - Вулверхэмптон Лига Европы Арбитры Евгений Арановский
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