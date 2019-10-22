Украинская бригада арбитров получила назначение на поединок Лиги Европы

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Шахтер расписал нервную ничью с Динамо Загреб в Лиге чемпионов – Пятов привез идиотический гол, Додо спас "горняков"
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Шахтер – Динамо Загреб: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это былоЛига чемпионов — 19:48 10245
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Шахтер U-19 удержал ничью с загребским Динамо в Юношеской лиге УЕФА – команда Йовичевича лидирует в группеЛига чемпионов — 14:51 349
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Англійська зустріч Зінченка та Маліновського, момент істини для Зідана, битва конкурентів Барселони – фішки 3-го туру ЛЧЛига чемпионов — 12:00 280
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Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионовЛига чемпионов — 08:00 2805