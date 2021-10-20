Наши рефери продолжают пользоваться спросом в международных поединках.

На матче третьего тура группового раунда Лиги конференций между азербайджанским Карабахом и казахским Кайратом будет работать украинская судейская бригада во главе с Евгением Арановским, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Напомним, поединок в квартете Н между Карабахом на Кайратом состоится в четверг, 21 октября, в Баку. Начало встречи в 19:45.

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