Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы, в котором встретятся соперники Мариуполя

Судьи из Украины во главе с Сергеем Бойко будут работать на матче квалификации Лиги Европы.

Бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко обслужит первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между АЗ и Гекеном, сообщает пресс-служба УЕФА. Матч состоится 25-го июля в Нидерландах.

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Лайнсменами будут работать Владимир Володин и Александр Войтюк. Ярослав Козык – четвертый судья.

К слову, победитель пары АЗ – Гекен станет соперником Мариуполя в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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