Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы, в котором встретятся соперники Мариуполя

Турция — 11:30 135
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Бешикташ помешает Фенербахче подписать Коноплянку – турецкий клуб уже договорился с украинцем
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Твіттеріада. Проблеми у сім'ї Селезньова, найважливіший гол Яремчука, відверті фото Маші Реви – Зоря мусить перемагатиОвертайм — 22 июль 1400
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