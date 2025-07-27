Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов
Судья Алексей Деревинский получил назначение на поединок отбора ЛЧ Стяуа –Шкендия.
Украинская бригада арбитров будет обслуживать ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским Стяуа и македонской Шкендией, сообщает УЕФА.
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Главным арбитром поединка назначен Алексей Деревинский. Ему будут помогать Виктор Матяш и Алексей Миронов. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин. За работу системы VAR также будут отвечать арбитры из Украины – Николай Балакин и Денис Шурман (ассистент арбитра ВАР).
Матч между Стяуа и Шкендией состоится 30 июля на стадионе Арена Национале в Бухаресте (Румыния). Поединок начнется в 20.30 по киевскому времени. К слову, первая игра между этими командами завершилась минимальной победой Шкендии – 1:0.
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