Украинская бригада арбитров будет обслуживать ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между румынским Стяуа и македонской Шкендией, сообщает УЕФА.

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Главным арбитром поединка назначен Алексей Деревинский. Ему будут помогать Виктор Матяш и Алексей Миронов. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин. За работу системы VAR также будут отвечать арбитры из Украины – Николай Балакин и Денис Шурман (ассистент арбитра ВАР).

Матч между Стяуа и Шкендией состоится 30 июля на стадионе Арена Национале в Бухаресте (Румыния). Поединок начнется в 20.30 по киевскому времени. К слову, первая игра между этими командами завершилась минимальной победой Шкендии – 1:0.

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