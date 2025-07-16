Украинская бригада арбитров получила назначение на матч еврокубков
Отечественные рефери продолжают представлять Украину на международной арене.
Украинская бригада арбитров получила назначение на ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций между Пайде из Эстонии и гибралтарским Мегпайзом, сообщает официальный сайт УЕФА. Главным рефери поединка станет Клим Заброда.
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На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виталий Скобля, а роль четвертого арбитра исполнит Андрей Коваленко – все представители Украины.
Матч состоится 17 июля в эстонском городе Пярну, начало встречи – в 19:30. В первой игре Пайде одержал победу со счетом 3:2.
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