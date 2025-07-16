Украинская бригада арбитров получила назначение на ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций между Пайде из Эстонии и гибралтарским Мегпайзом, сообщает официальный сайт УЕФА. Главным рефери поединка станет Клим Заброда.

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На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Виталий Скобля, а роль четвертого арбитра исполнит Андрей Коваленко – все представители Украины.

Матч состоится 17 июля в эстонском городе Пярну, начало встречи – в 19:30. В первой игре Пайде одержал победу со счетом 3:2.

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