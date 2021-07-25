Виктор Копиевский назначен главным арбитром ответного матча 2-го тура квалификации Лиги конференций между Интером Эскальдес из Андорры и албанским Теуту, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Виктор Нижник и Дмитрий Запороженко, а четвертым рефери будет Александр Дердо.

Поединок состоится уже завтра, 27 июля, начало в 18:45 по киевскому времени. К слову, первая встреча завершилась уверенной победой Интера (2:0).

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