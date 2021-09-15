Украинцев во главе с Бойко назначили на матч стартового тура группового раунда Лиги конференций сезона 2021/2022 Кайрат – Омония, сообщает официальный сайт УАФ.

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Помогать Сергею будут еще три наших рефери: Виктор Матяш и Виктор Нижник будут работать на линиях, а вот роль четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

К слову, противостояние казахской и кипрской команд состоится 16 сентября в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

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