Судья Николай Балакин получил назначение на поединок матча Лиги чемпионов между Пафосом и Маккаби.

УЕФА доверил украинской бригаде арбитров матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Пафос – Маккаби Тель-Авив. Поединок состоится сегодня, 22 июля, начало в 20:00.

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Главным арбитром будет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а четвертым арбитром выступит Виталий Романов. Систему VAR будут обслуживать Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.

Напомним, что именно победитель этой пары станет соперником Динамо в третьем квалификационном раунде, если киевляне пройдут мальтийский Хамрун Спартанс.

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