Украинские судьи получили назначения на матч плей-офф Лиги конференций, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Почему этот фол проигнорировал арбитр VAR?": экс-рефери ФИФА разнес судейство в игре Полесье – Фиорентина

В поединке, который состоится 28 августа между командами Виртус и Брейдаблик, главным арбитром будет Николай Балакин. Помогать 36-летнему рефери на поле будут Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертым судьей станет Денис Шурман.

На VAR будет работать Алексей Деревинский, а его ассистентом станет Дмитрий Панчишин.

Напомним, игра пройдет в Сан-Марино. Первый матч завершился победой исландцев со счетом 2:1.

Шахтер не смог добить Серветт – большая проблема Турана и другие причины новой еврокубковой неудачи