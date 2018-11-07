toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Юношеской лиги УЕФА

16:22 18 Читати українською
Украинская бригада арбитров будет работать на матче Юношеской лиги УЕФА
Денис Шурман / ФК Карпаты

Рефери из Украины получили назначение от УЕФА на матч Юношеской лиги.

Первый поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА между турецким Алтинордом и французским Монпелье обслуживать украинские судьи.

Динамо U-19 сыграло вничью с Андерлехтом в матче Юношеской лиги УЕФА

Главным арбитром встречи, которая начнется сегодня в 17.00 по киевскому времени в Измире на стадионе Доганлар, будет Денис Шурман, сообщает пресс-служба ФФУ.

На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять турок Хюсейин Гекберк Арслан.

Динамо – Ренн: матч рассудит Джон Битон

Теги
Лига чемпионов Юношеская лига УЕФА Монпелье Монпелье Арбитры Алтынорду Алтынорду Денис Шурман Денис Шурман
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
9
мин
Манчестер Сити
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук