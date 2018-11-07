Украинская бригада арбитров будет работать на матче Юношеской лиги УЕФА

Рефери из Украины получили назначение от УЕФА на матч Юношеской лиги.

Первый поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА между турецким Алтинордом и французским Монпелье обслуживать украинские судьи.

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Главным арбитром встречи, которая начнется сегодня в 17.00 по киевскому времени в Измире на стадионе Доганлар, будет Денис Шурман, сообщает пресс-служба ФФУ.

На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять турок Хюсейин Гекберк Арслан.

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