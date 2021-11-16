Украинская бригада арбитров будет обслуживать поединок отбора Евро-2023
09:48 - Читати українською
Отечественные судьи продолжают приобретать опыт в матчах под эгидой УЕФА.
Бригада Николая Балакина получила назначение на матч отборочного турнира Евро-2023 (U-21) в группе В между Израилем и Венгрией, сообщает официальный сайт УАФ.
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На линиях Балакину будут помогать Александр Жуков и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Ярослав Козик.
Напомним, поединок между израильтянами и венграми состоится 16 ноября в Петах-Тикве. Начало встречи в 19:00.
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