Украинская бригада арбитров будет судить встречу между сборными Грузии и Косово в рамках 4-го тура отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года, сообщает Law5-theref.blogspot.com.

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Главным арбитром матча будет Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков, а четвертым рефери станет Виталий Романов. За VAR будет отвечать Евгений Арановский, а ассистировать ему будет Андрей Скрипка.

Напомним, поединок состоится 2 сентября в Батуми. Начало встречи в 19:00.

К слову, за сборную Грузии может дебютировать полузащитник Черноморца Георгий Цитаишвили, который получил дебютный вызов в национальную команду после смены гражданства.

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