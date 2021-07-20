Украинец Николай Балакин будет работать на поединке самого престижного еврокубка.

Матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между шведским Мальме и финским ХИКом будет обслуживать украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным, информирует официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Роль четвертого арбитра исполнит Андрей Коваленко.

К слову, встреча состоится 21 июля в Мальме и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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