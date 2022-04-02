Турецкий Фомгет, в составе которого вышли сразу 4 украинки, разбили Алтай с двузначнным счетом.

Фомгет в матче чемпионата Турции не оставил камня от Алтая. Помогли этому сразу четыре украинки: Опанащенко, Шматко и Шевчук вышли в стартовом составе, а Овдийчук появилась на замену.

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В общем, "украинская" команда отправила в ворота соперниц 10 голов. Шикарный мяч в активе нашей Любови Шматко, почти из центра поля решила пробить. Вышло в стиле Лео Месси – опрокинула вратаря и попала в дальнюю девятку.

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