Украинка забила фантастический гол в стиле Месси почти с центра поля – украшение победы команды со счетом 10:0
20:23 - Читати українською
Турецкий Фомгет, в составе которого вышли сразу 4 украинки, разбили Алтай с двузначнным счетом.
Фомгет в матче чемпионата Турции не оставил камня от Алтая. Помогли этому сразу четыре украинки: Опанащенко, Шматко и Шевчук вышли в стартовом составе, а Овдийчук появилась на замену.
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В общем, "украинская" команда отправила в ворота соперниц 10 голов. Шикарный мяч в активе нашей Любови Шматко, почти из центра поля решила пробить. Вышло в стиле Лео Месси – опрокинула вратаря и попала в дальнюю девятку.
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