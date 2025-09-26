Спортивный видеограф Кристина Циолковская рассказала о своих увлечениях и карьерном пути в футболе, который привел ее в Пафос.

– Как началось ваше сотрудничество с Рухом?

– Все началось в 2021 году. Я несколько месяцев продавала атрибутику Руха на матчах, потом прошла собеседование на вакансию тиктокера. Так начала работать с первой командой, потом с детьми, и впоследствии присоединились еще несколько различных проектов.

– Начиналось по вашей инициативе, а сейчас по заказу?

– Да, конечно, сначала я снимала футболистов и просто закидывала себе на страницу и сбрасывала им. Сейчас в основном на заказ, но могу и по собственной инициативе своим друзьям.

– Есть пример персонального заказа, который стал особенным для вас?

– Наверное, больше всего запомнилась длительная работа над ТикТоком Анатолия Трубина и еще нескольких игроков Шахтера.

– Имеете своих фаворитов в футболе – в Украине или Европе? Стараетесь ли оставаться нейтральной, чтобы быть максимально профессиональной?

– Если бы была судьей, то была бы нейтральной. А так, в Украине имею два любимых клуба – Шахтер и Рух.

– За какую украинскую команду особенно приятно было работать или болеть во время съемок?

– За Шахтер однозначно, потому что это – гранд. Хотя я не застала золотое время, когда были известные на весь мир бразильцы и футбол на Донбассе, но полюбила этот клуб и всегда искренне переживала и болела.

– Какие профессиональные цели ставите сейчас: работа с иностранными клубами, собственный авторский проект или развитие персонального бренда?

– Сейчас я прислушалась к своему сердцу и переехала на Кипр работать в футбольном клубе Пафос. Впереди Лига чемпионов, замечательная команда и теплый климат острова. Есть желание развиваться именно в монтаже и перейти на совершенно новый уровень и задавать тренды в футбольном мире.

– Мечтаете снять масштабный фильм или серию о футболистах, клуб?

– Конечно, конечно. Хочу снять мини-фильм об игроке или футбольном клубе. Так, как это вижу я. Самой написать сценарий, самой снять и смонтировать. Недавно был опыт съемки мини-фильма, но я только выполняла работу видеографа.

– И последнее: какую футбольную историю вы мечтаете показать через камеру, чтобы она стала вашей визитной карточкой?

– Все просто – Реал Мадрид. Когда я оставлю свой след в лучшей команде мира, по моему мнению, скорее всего, я спокойно уйду из футбола, – цитирует Циолковскую Yesport.

Кристина Циолковская закончила юрфак Львовского национального университета имени Франко. А через некоторое время увлеклась футболом, что кардинально смесило сменить профессию. Кристина сотрудничала с Рухом, занималась видеоконтентом, а также делала его для игроков Шахтера, в частности Анатолия Трубина. Кроме того, Циолковская училась на футбольного арбитра.

К слову, Пафос, с которым теперь сотрудничает Кристина, выбивал Динамо из квалификации Лиги чемпионов.

