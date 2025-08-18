Украинец завершает трансфер в Англию за 20 миллионов – тренер подтвердил
Полузащитник Слована Иван Варфоломеев близок к переходу в Линкольн Сити.
Как сообщает infotbal.cz, 21-летний украинский полузащитник Иван Варфоломеев готовится покинуть чешский Слован.
Очередной украинец переходит в Англию – известен клуб и стоимость трансфера
После поединка со Спартой главный тренер команды Радослав Ковач признал, что смена клуба почти согласована: "Решается вопрос трансфера, так что да – переход уже близко".
По данным источника, украинца ждут в английском Линкольн Сити, где он должен пройти медосмотр. Вместе с бонусами Слован может заработать на сделке до 20 миллионов чешских крон (примерно 800 тысяч евро).
Иван Варфоломеев является воспитанником Карпат, откуда перешел в структуру Руха, а уже оттуда – в Слован. За чешскую команду полузащитник провел 63 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
"Взяв бутси-розвалюхи – у них і забив": легенда Карпат Лихачов обігнав Блохіна, грав із Міланом, зрівняв у фіналі-1969