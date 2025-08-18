Как сообщает infotbal.cz, 21-летний украинский полузащитник Иван Варфоломеев готовится покинуть чешский Слован.

После поединка со Спартой главный тренер команды Радослав Ковач признал, что смена клуба почти согласована: "Решается вопрос трансфера, так что да – переход уже близко".

По данным источника, украинца ждут в английском Линкольн Сити, где он должен пройти медосмотр. Вместе с бонусами Слован может заработать на сделке до 20 миллионов чешских крон (примерно 800 тысяч евро).

Иван Варфоломеев является воспитанником Карпат, откуда перешел в структуру Руха, а уже оттуда – в Слован. За чешскую команду полузащитник провел 63 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

