Литва, А лига, 22-й тур

Судува – Джюгас – 2:3

Голы: Тангири, 53, 63 – Мартин, 11, Курцев, 43, Багдасарян, 49

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В матче 22-го тура чемпионата Литвы Судува принимала Джюгас. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский полузащитник Максим Прохоров, а за Джауляй с первых минут играл его земляк Александр Курцев.

Несмотря на то, что Судува находится на втором месте в турнирной таблице, игра получилась для нее крайне непростой. Уже на 11-й минуте Джюгас открыл счет, Курцев сделал мягкую подачу с фланга, которую замкнул Мартин. А под конец первого тайма Александр забил сам. Украинец пробил издали, а мяч от стойки и перекладины пересек линию ворот. Арбитр сначала не засчитал гол, однако изменил свое решение после просмотра VAR.

После перерыва Багдасарян увеличил преимущество Джюгаса до двух мячей, добив мяч в ворота после неудачной попытки удара боковыми ножницами. Судува не желала проигрывать и довольно быстро вернула интригу, забив два мяча, однако гости удержали победный счет.

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