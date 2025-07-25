Во втором квалификационном раунде Лиги конференций Университатя Крайова провела выездной матч против боснийского Сараево. Поединок завершился поражением румынского клуба со счетом 1:2.

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Хозяева оформили комфортное преимущество еще до перерыва – отличились Кьереме и Гулияшвили. Университатя смогла ответить лишь во втором тайме – на 69-й минуте украинский защитник Александр Романчук роскошным ударом из-за пределов штрафной площади сократил отставание.

После результативного выстрела Романчук сразу схватился за ногу, демонстрируя признаки повреждения. Однако, несмотря на дискомфорт, защитник сумел продолжить игру и доиграл матч до финального свистка.

Напомним, Романчук присоединился к клубу летом, перейдя из Кривбасса за 750 тысяч евро. До этой игры 25-летний украинец уже успел провести два матча в чемпионате Румынии и забить один мяч. Контракт игрока с командой действует до 2028 года. Transfermarkt оценивает Романчука в 900 тысяч евро.

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