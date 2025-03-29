Первая лига Польши 2024/25, 25-й тур

Полония – Храбры Глогув – 4:2

Голы: Васин, 22, Котон, 50, Вега, 60 – Шарек (с пен.), 3, Бонецкий, 45+1

19-летний полузащитник отлично воспользовался подачей от партнера по команде, забив шикарный гол в падении боковыми ножницами. Для Васина этот гол стал третьим в трех последних матчах за Полонию.

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В итоге, Полония одержала волевую победу со счетом 4:2. Сейчас команда занимает 5-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Польши. У клуба из Варшавы 41 набранный балл

Никита Васин – украинец, который родился в Падуе (Италия), однако заниматься футболом начал в Украине. В 2022 году он подписал профессиональный контракт с польской Полонией, за которую играет до сих пор. По данным Transfermarkt, его соглашение с клубом действует до 30 июня 2026 года.