Состоялись все ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Результаты и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2025/26, ответные матчи третьего раунда квалификации

Карабах – Шкендия – 5:1 (первый матч 1:0)

Голы: Цаке, 16 (аг), Кади, 18, Ахундзаде, Янкович, 35 (пен.), Леандру Андраде, 59 – Тамба, 10

Виктория Пльзень – Рейнджерс – 2:1 (первый матч 0:3)

Голы: Дуросинми, 41, Маркович, 83 – Кэмерон, 60

Копенгаген – Мальме – 5:0 (первый матч 0:0)

Голы: Уэскас, 31, Роберт, 43, 69, Эльюнусси, 51, Маттсон, 67

Фенербахче – Фейенорд – 5:2 (первый матч 1:2)

Голы: Браун, 44, Дуран, 45+2, Фред, 55, Эн-Несири, 83, Талиска, 90+5 – Ватанабе, 41, 89

Брюгге – Зальцбург – 3:2 (первый матч 1:0)

Голы: Сейс, 61, Форбс, 83, Ванакен, 90+4 – Расмуссен, 18, Байду, 42

Слован Братислава – Кайрат – 1:0, 3:4 в серии пенальти (первый матч 0:1)

Гол: Мак, 30

Ференцварош – Лудогорец – 3:0 (первый матч 0:0)

Голы: Варга, 38, 79, Г. Салай, 86

Црвена Звезда – Лех – 1:1 (первый матч 3:1)

Голы: Ндиайе, 45+1 (пен.) – Исхак, 90+3

Удаление: Родриго, 57 (ЦЗ, прямая красная)

Динамо вылетело из Лиги чемпионов, проиграв второй матч с Пафосом – киевляне продолжат в квалификаци ЛЕ

Открывали игровой день Карабах и Шкендия. Украинец Алексей Кащук просидел весь матч в запасе хозяев, а вот арендованный из Динамо опорник Решат Рамадани привычно вышел в основе гостей. Шкендия уже на 10-й минуте сравняла счет по сумме двух матчей, однако дальше пережила тотальное унижение. Еще до перерыва Карабах вел 4:1. После отдыха Леандру Андраде зафиксировал финальные 5:1 и сверхуверенный выход Карабаха в следующий раунд.

Судьба пары Виктория – Рейнджерс была определена неделю назад в Глазго. Дома шотландцы разбили чехов 3:0, поэтому вполне могли себе позволить минимальное поражение в Пльзене.

Родные трибуны стали решающими и в скандинавской дуэли. Копенгаген в Швеции расписал с Мальме нулевую ничью, а в Дании наколотил 5 безответных голов. Особенно сиял Мохамед Эльюнусси, который оформил 1+2.

Значительно больше интриги было в битве Фенербахче и Фейеноорда. Жозе Моуринью вряд ли хотел мириться с вылетом после гостевых 1:2. Сегодня начало также было сложным для турок – пропущенный от Ватанабе. Впрочем, летние новички "канареек" Браун и Дуран за считанные минуты перевернули все с ног на голову. Камбек продолжил экс-хавбек Шахтера Фред, который с дальней дистанции роскошно попал в девятку.

Amazing Goal by Fred



Fenerbahçe 3-1 Feyenoord pic.twitter.com/dK8qRyMf5t — Ramy (@Ramy_Stats) August 12, 2025

Перестрелка остановилась на разгромной победе Фенербахче 5:2. Турки шагают дальше, а Фейеноорд с молодым тренером Робином ван Перси опускается в Лигу Европы.

Наиболее равной была борьба Брюгге и Зальцбурга. Бельгийцы привезли из Австрии один гол гандикапа, но дома умудрились пропустить дважды до перерыва. Впрочем, "черно-синие" собрались и даже вырвали еще одну победу. Зальцбурга в ЛЧ не будет.

Слован должен был спасаться после скандального пенальти имени Игнатенко в Казахстане. Даниил начал в запасе братиславцев, как и еще один украинец Николай Кухаревич. На 30-й минуте Роберт Мак выровнял положение. Этот гол оказался единственным за 120 минут игры. Игнатенко появился на 64-й, а Кухаревич – на 106-й. Победителя определила серия пенальти. Кухаревич бил третьим и свою попытку реализовал, хотя кипер коснулся мяча. После этого у Слована начались проблемы. Мустафич проиграл дуэль вратарю, а Барсегян влепил мимо. 3:4 – дальше проходит Кайрат.

Ференцварош (экс-клуб Реброва) в родных стенах разбил Лудогорец (экс-клуб Йовичевича). Героем встречи стал Барнабаш Варга, в активе которого дубль. Напомним, этот форвард напугал всех жуткой травмой головы на Евро-2024, но смог вернуться к наилучшей форме.

Победитель пары Црвена Звезда – Лех был потенциальным соперником Динамо в последнем раунде отбора ЛЧ. Сербские фанаты устроили отвратительную провокацию после жеребьевки, но киевляне безвольно проиграли Пафосу и решили не утруждать себя горячими разборками с партнерами Газпрома. Црвена Звезда, к сожалению, свою часть работы выполнила – уверенные 4:1 по сумме двух матчей против Леха и выход на Пафос.

