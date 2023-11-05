Лехия повела в счете в выездном матче против Тихи на 24-й минуте, а голом отметился Максим Хлань.

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Получилось довольно эффектно: украинец принял длинную передачу на линии штрафной, сохранив мяч в борьбе с защитником. Далее Хлань проскочил между еще двух соперников, чудом удержал мяч у себя и с разворота пробил в нижний угол.

Заметим, что это уже второй гол Максима в польском чемпионате. Украинцу понадобилось для этого 7 матчей. Матч завершился победой Лехии со счетом 3:1 – Спячка сравнял счет, но Капич и Бобчек принесли победу над Тихой со счетом 3:1.

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