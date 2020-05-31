Украинец забил дебютный гол в Армении и спас команду от поражения

Экс-защитник Карпат Сергей Вакуленко помог своей команде в очередном матче чемпионата Армении.

Украинский легионер Арарата-Армении Сергей Вакуленко в матче 19-го тура чемпионата Армении открыл счет своим голам – защитник отметился в воротах Ширака из Гюмри.

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Команда экс-защитника Карпат пропустила уже на 8-й минуте, однако еще до перерыва украинцу удалось восстановить статус-кво, замкнув передачу с фланга и буквально "засунув" мяч в сетку ворот соперника. Во втором тайме команды голов не забивали и встреча так и завершилась 1:1.

Арарат-Армения уверенно возглавляет турнирную таблицу набрав 37 очков и опережает ближайшего преследователя – Лори – на 4 пункта.

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