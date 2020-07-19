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Украинец вывел свою команду в финал Кубка России, став героем поединка

19 июля 16:11 - Читати українською
Украинец вывел свою команду в финал Кубка России, став героем поединка
Химки – в финале Кубка России

Химки пробились в финал Кубка России, одолев на выезде Урал. Украинский хавбек Артем Полярус записал в свой актив гол и ассист.

Кубок России 2019/20, полуфинал

Урал – Химки – 1:3

Голы: Панюков, 73 – Гапон, 11, Трошечкин, 36, Полярус, 37

Подмосковные Химки стали первым участником финала Кубка России. Команда из ФНЛ на выезде обыграла представителя элиты Урал.

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Героем встречи стал бывший полузащитник Александрии Артем Полярус. Сначала 28-летний украинец ассистировал Гапону, а под занавес тайма забил и сам. Во втором тайме Урал сподобился лишь на гол престижа. 1:3 – Химки поборются за трофей. Другого финалиста турнира определят Зенит и Спартак.

Напомним, команда Поляруса заняла второе место в досрочно завершенном первом дивизионе России и завоевала право выступать в РПЛ. Правда, в последние дни появилась информация, что клуб не будет играть в элите из-за нехватки финансирования. К слову, наставником Химок является экс-форвард Динамо Сергей Юран.

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Теги
Украинцы за рубежом Россия Артем Артем Полярус Кубок России Сергей Юран
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