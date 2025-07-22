Экс-форвард мальтийского клуба Слима, украинец Максим Прядун, поделился своим прогнозом на поединок киевского Динамо против Хамрун Спартанс во втором квалификационном раунде ЛЧ.

"Если Динамо выйдет с полной отдачей, думаю, 3:0 или 4:0 – смело можно закрывать вопрос уже в первом матче. Тут будет игра до первого гола.

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Если забьют в первом тайме – дальше будет легче. Нужно решать все сразу и готовиться к следующему сопернику", – сказал Прядун для пресс-службы Динамо.

Напомним, что первый матч Динамо против Санта-Коломы состоится уже сегодня, 22 июля. Начало в 20:00.

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