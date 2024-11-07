Полузащитник Ракува Владислав Кочергин получил награду за свой гол в ворота Радомьяка в польской Экстраклясе.

Ракув в своем Instagram сообщил, что Владислав Кочергин стал обладателем награды за самый красивый гол в октябре.

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Украинец отличился в ворота Радомьяка – ему удался мощный удар в нижний угол ворот из-за пределов штрафной площади. К слову, тот матч Ракув выиграл со счетом 2:0, а Кочергин забил на 90+1 минуте.

Заметим, что Владислав провел 15 матчей за польскую команду в этом сезоне, отметившись 2 голами и ассистом.

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