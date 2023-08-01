Впервые в истории украинец завоевал титул чемпиона Европы по картингу. Им стал Александр Бондарев, партнером которого выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, занимающийся становлением молодого поколения, поддерживая инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Финальный раунд чемпионата Европы состоялся в минувшие выходные на итальянском треке Cremona Circuit. В категории OK Junior, в которой выступает украинец Бондарев, принял участие 81 лучший картингист из разных уголков мира. На итальянском треке украинец финишировал на третьей позиции, и завоевал подиум в 4-м этапе FIA Karting European Championship.

Подиум в Испании, две победы в Чехии и Дании и подиум в Италии принесли Александру Бондареву абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023 года. Награждение украинца как победителя чемпионата Европы состоится в декабре на общей церемонии FIA вместе с другими пилотами картинга и гонщиками Формулы-1.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году.

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