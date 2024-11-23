Байер и Хайденхайм встретятся в матче 11-го тура, который может стать дебютным в элите немецкого футбола для нашего соотечественника Артема Степанова.

В заявку леверкузенского Байера (действующего чемпиона Германии) попал и 17-летний украинский нападающий Артем Степанов.

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Издание Bild перед матчем сравнило форварда с суперзвездой Манчестер Сити Эрлингом Холандом. В основном речь идет о внешнем сходстве: Степанов – блондин, имеет длинные волосы, высокий (192 см). Причиной же, почему Артем может получить шанс являются травмы более звездных партнеров. Так, готовым остался только Патрик Шик, тогда как Виктор Бонифейс и Амин Адли не помогут команде в ближайшее время.

Добавим, что матч Байер – Хайденхайм начнется в 16:30 по киевскому времени. Степанов начнет игру со скамейки запасных.

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