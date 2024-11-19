Во вторник, 19 ноября, Дженоа на своём официальном сайте объявила об увольнении Альберто Джилардино с поста главного тренера. "Клуб благодарит господина Джилардино за достижения, которых он добился за эти годы, и желает ему всего наилучшего в карьере", – говорится в заявлении.

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Что интересно, это увольнение произошло после того, как "Грифоны" набрали 4 очка в двух последних матчах чемпионата – Дженоа обыграла в гостях Парму и сыграла дома вничью с Комо. При этом руководство клуба прекрасно понимало, что это – хороший результат на фоне катастрофической кадровой ситуации в команде. На международный перерыв Дженоа ушла вне зоны вылета, на 17-й строчке.

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